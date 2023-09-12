Жінки, які не мають регулярних інтимних стосунків, можуть відчувати погіршення настрою та загального самопочуття. Секс сприяє виділенню ендорфінів, гормонів щастя, які боротися зі стресом.

Цікаво 15 сексуальних питань, які варто поставити своєму партнеру

Зниження бажання та близькості з партнером

Відсутність сексу може призвести до зниження сексуального бажання (лібідо) та втрати близькості з партнером. Постійне відмовляння від інтимних стосунків може призвести до розриву відносин або негативно вплинути на їхню якість.

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Вплив на репродуктивну систему

Сексуальна активність позитивно впливає на роботу репродуктивної системи жіночого організму. Регулярні інтимні стосунки можуть зменшити біль та дискомфорт під час менструації. Якщо сексу немає, критичні дні стануть більш тривалими та незручними.

Ризик раннього безпліддя і наближення менопаузи

Довга перерва у сексуальному житті може збільшити ризик раннього безпліддя та наближення менопаузи. Секс допомагає підтримувати репродуктивну систему в нормальному стані, а його відсутність може призвести до порушень в цьому аспекті.

Вплив на психічне здоров'я та інтелектуальні здібності

Відсутність сексу може підвищити ризик стресових ситуацій та негативно вплинути на інтелектуальні здібності. Секс вважається одним зі шляхів розслаблення та відпочинку, і відмова від нього може підвищити рівень кортизолу та знизити концентрацію уваги.

Секс корисний для здоров'я / Pexels