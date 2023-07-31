Вместе с разводом теряется определенный статус каждого из партнеров. Поэтому в такой ситуации важно дать себе время прожить все эмоции. 24 Канал.

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Вторичные потери после развода

После любого расставания у пар теряется семейная структура. Больше нет мужа или жены. Меняется принцип совместного быта, место жительства, образ жизни, друзья, уровень дохода и расходы.

Другая сторона – теряется вера в себя, свою привлекательность и интерес для лиц противоположного пола. Человек оказывается в состоянии неопределенности и таким образом могут утрачиваться планы на будущее, разрушаться мечты и ощущение "жить здесь и сейчас".

Пережить развод правильно

Развод похож на физическую потерю человека – возникает период горевания. Особенно если партнер идет неожиданно. В таком случае стоит начинать выполнять какую-нибудь механическую или физическую работу. Помыть пол, преодолеть лишний километр на пробежке – это поможет отвлечься от переживаний.

Бесспорно, сложнее тому от кого уходят. Здесь может начаться процесс самокопания, но слишком глубоко погружаться в это не стоит. Принятие ситуации и движение вперед – это не позволит застрять в прошлом и предпринять какие-то разрушительные действия.

После осознания и принятия ситуации, большинство может искать внешней поддержки. Здесь может помочь близкое окружение: родные, друзья или общение с природой. Прогулка по любимому месту разряжает и вдохновляет.

Не стоит забывать о самооценке. К нам относятся так, как мы относимся к себе. В период развода может показаться, что теряешь себя. Станьте перед зеркалом и скажите себе все комплименты, какие только можно.

Конечно, лучше справиться со всеми переживаниями могут помочь психологи. Обратиться к специалистам следует еще в начале конфликтов. Но если брак изначально невозможно сохранить, советы специалистов точно пригодятся, как прожить этот период с пользой для себя.