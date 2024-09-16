"Беннифер возвращаются?": Джей Ло и Аффлек подловили за поцелуем

Поклонники "Беннифер" – пары Дженнифер Лопес и Бена Аффлека – приятно удивлены. Возможно, для экс-влюбленных (или не экс) еще не все потеряно. По данным СМИ, Джен и Бен целовались на публике уже после объявления о разводе.

Почти месяц назад Дженнифер объявила о разводе с Беном. Тогда стало известно, что они не вместе еще с апреля этого года. Однако, похоже, в отношениях "Беннифер" наступило потепление. Бена и Дженнифер СМИ подловили за поцелуем, рассказывает Page Six.

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Что известно о новом этапе пары

Еще в августе казалось, что отношения Дженнифер и Бена – затянуты темными облаками. Они оба выглядели максимально раздраженными и несчастливыми вместе. Впоследствии Лопес объявила о разводе. Это выглядело как финальная точка в истории. В то же время, возможно, еще не все потеряно.

Бена и Дженнифер заметили в Беверли-Хиллз.

Бен и Джей Ло сейчас находятся в лаунже Polo в отеле Beverly Hills, держатся за руки и целуются. Дети с ними, но за отдельным столиком,

– сообщили изданию.



Отношения Дженнифер и Бена могли потеплеть / Getty images

Кроме того, очевидцы отмечают, что на пальце Дженнифер было помолвочное кольцо. Поклонники не скрывают радости. Они надеются на возвращение "Беннифер "3.0.