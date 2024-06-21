Это был конец: разведенные люди рассказали, что стало последней каплей в браке

Когда влюбленные женятся, то планируют провести всю жизнь вместе. Однако в жизни случается разное и с возрастом все мы можем меняться. Разведенные люди рассказали о ситуациях, после которых они поняли, что их брак обречен.

В некоторых отношениях наступает момент, когда ты понимаешь, что больше не можешь в них находиться. Это может произойти через 3 месяца после знакомства или на 20-ю годовщину брака. Люди анонимно рассказали о моментах, в которые они поняли, что их супружеская жизнь завершилась и единственный выход – развод.

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Момент после которого остается только развод

1. "Я была очень больна из-за пищевого отравления. Вероятно, я должна была быть в больнице, потому что я была настолько обезвожена и высыхала так сильно, что бредила. Я испугалась и попросила своего теперь уже бывшего мужа держать меня за руку. Вместо того, чтобы помочь, он просто пошел в супермаркет. Он был эмоционально недоступен в нашем браке, но я по-дурацки думала, что ему нужно время и забота".

2. "Олень прыгнул через лобовое стекло моего автомобиля и погиб. Моя жена больше переживала из-за смерти животного, а не того, что мне чуть не пробили череп копытом или рогами".

3. "После финансовых трудностей в течение многих лет я наконец-то получил отличную работу. Я пришел домой с работы и объявил, что получил огромный бонус в размере 100 000 долларов, и мы можем оплатить все наши счета. Эта сумма была больше, чем жена заработала за 10 лет. Ее реакция была: "Это все?". Тогда я знал, что все закончилось".

4. "После того, как мы поженились и вернулись домой с медового месяца, он сказал, что никогда больше не будет мыть посуду и ждет, что теперь я буду делать всю работу по дому. Мы прожили вместе 8 месяцев, пока были помолвлены. Я думала, что он шутит, но нет".

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5. "Мы поженились через три месяца отношений, потому что я узнала, что беременна. У меня случился выкидыш в день нашей свадьбы. Он заставил меня пройти через это в одиночестве. Он даже улетел сразу после свадьбы тусоваться со своими друзьями в другом городе. Он сравнивал меня со своими бывшими девушками, а потом я узнала, что он мне изменяет".

6. "Она была моей возлюбленной еще с колледжа. Я любил ее, и у нас было двое детей. Через 14 лет после женитьбы я выразил желание открыть собственный бизнес. Она поощряла меня. Бизнес провалился, и это нанесло нам финансовый ущерб. После этого жена начала обвинять меня во всех бедах мира. Если я забыл буханку хлеба – это была большая трагедия. Однажды я понял, что не буду жить с ее гневом до конца своей жизни, и понял, что больше не люблю ее".

7. "Я была на лестнице, соскребая попкорн с потолка столовой. Когда я слезала, то случайно упала. Я лежала на спине, пытаясь перевести дыхание, а он просто смотрел и не сказал ни слова. Потом он вернулся к тому, что он делал".

8. "Во время моей последней беременности у меня начались роды на 6 недель раньше. К счастью, с ребенком все было хорошо, но ее пришлось остаться в больнице на один дополнительный день. Когда я собиралась идти домой без младенца, мой муж не разрешил медсестре посадить меня в колесное кресло, потому что я была без ребенка".

Не трудно догадаться, что основной причиной разводов стало равнодушие другого партнера и отсутствие поддержки. Именно в эти моменты люди понимали, что такой брак им больше не нужен.