У деяких стосунках настає момент, коли ти розумієш, що більше не можеш в них перебувати. Це може статися через 3 місяці після знайомства або на 20-ту річницю шлюбу. Люди анонімно розповіли про моменти, в які вони зрозуміли, що їхнє подружнє життя завершилося і єдиний вихід – розлучення.

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Момент після якого залишається тільки розлучення

1. "Я була дуже хвора через харчове отруєння. Ймовірно, я мала бути в лікарні, тому що я була настільки зневоднена і висихала так сильно, що марила. Я злякалася і попросила свого тепер уже колишнього чоловіка тримати мене за руку. Замість того, щоб допомогти, він просто пішов в супермаркет. Він був емоційно недоступний у нашому шлюбі, але я по-дурному думала, що йому потрібен час і турбота".

2. "Олень стрибнув через лобове скло мого автомобіля і загинув. Моя дружина більше переймалася смертю тварини, а те тим, що мені мало не пробили череп копитом або рогами".

3. "Після фінансових труднощів протягом багатьох років я нарешті отримав чудову роботу. Я прийшов додому з роботи та оголосив, що отримав величезний бонус у розмірі 100 000 доларів, і ми можемо оплатити всі наші рахунки. Ця сума була більшою, ніж дружина заробила за 10 років. Її реакція була: "Це все?". Тоді я знав, що все закінчилося".

4. "Після того, як ми одружилися і повернулися додому з медового місяця, він сказав, що ніколи більше не буде мити посуд і чекає, що тепер я буду робити всю роботу по дому. Ми прожили разом 8 місяців, поки були заручені. Я думала, що він жартує, але ні".

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5. "Ми одружилися через три місяці стосунків, бо я дізналася, що вагітна. У мене стався викидень у день нашого весілля. Він змусив мене пройти через це на самоті. Він навіть полетів одразу після весілля тусуватися зі своїми друзями в іншому місті. Він порівнював мене зі своїми колишніми дівчатами, а згодом я дізналася, що він мені зраджує".

6. "Вона була моєю коханою ще з коледжу. Я любив її, і у нас було двоє дітей. Через 14 років після одруження я висловив бажання відкрити власний бізнес. Вона заохочувала мене. Бізнес провалився, і це завдало нам фінансової шкоди. Після цього дружина почала звинувачувати мене у всіх бідах світу. Якщо я забув буханець хліба – це була велика трагедія. Одного дня я зрозумів, що не буду жити з її гнівом до кінця свого життя, і зрозумів, що більше не люблю її".

7. "Я була на драбині, зішкрібаючи попкорн зі стелі їдальні. Коли я злізала, то випадково впала. Я лежала на спині, намагаючись перевести подих, а він просто дивився і не сказав ні слова. Потім він повернувся до того, що він робив".

8. "Під час моєї останньої вагітності у мене почалися пологи на 6 тижнів раніше. На щастя, з дитиною все було добре, але її довелося залишитися в лікарні на один додатковий день. Коли я збиралася йти додому без неї, мій чоловік не дозволив медсестрі посадити мене в колісне крісло, бо я була без дитини".

Не важко здогадатися, що основною причиною розлучень стала байдужість іншого партнера та відсутність підтримки. Саме в ці моменти люди розуміли, що у такий шлюб їм більше не потрібен.