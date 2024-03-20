Шерлок Холмс отдыхает: женщина разоблачила измену мужа-военного с помощью приложения

Меган МакГи рассказала в сети, как уличила в измене своего мужа военного. Первый тревожный "звоночек" для девушки прозвучал, когда любимый вдруг предложил взять паузу в отношениях.

Тогда МакГи решила выяснить, что случилось. Для этого девушка использовала приложение для тренировок Strava.

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Я изучила его карту пробежек в приложении для тренировок Strava и поняла, что он пробегал мимо, делал паузу или заканчивал по адресу, где жила его коллега-военная,

– рассказала МакГи.

Она заметила, что отношения мужа с этой коллегой уже давно казались ей странными. Когда карты "сдали" информацию, МакГи почувствовала тревогу. Девушка пошла дальше в своем расследовании.

Вернувшись с ротации, мужчина проводил дома очень мало времени. Львиную долю своего времени он посвящал пробежкам. Когда МакГи предлагала составить ему компанию, мужчина находил отговорки. В частности, заявлял, что жена не сможет его догнать.

МакГи не сдавалась и проводила свое расследование дальше. В конце концов, ей удалось установить, что маршрут пробежки мужчины пролегает от собственного дома до дома коллеги. В сочетании со слухами о неверности мужа, которые МакГи слышала ранее, девушка сложила все детали пазла. Так изменщика удалось вывести на чистую воду.