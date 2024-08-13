Жаннет чувствует себя молодой, а ее муж – старый дед

51-летняя Жаннет состоит в браке с 76-летним Джоном. Раньше их разница в возрасте казалась женщине романтической, ведь ей нравилось то, как взрослый мужчина о ней заботится. В то же время сейчас, когда Джон постарел, Жаннет чувствует к нему отвращение.

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Жаннет познакомилась с Томом, когда ей было 30 лет, а ему – 55.

Тогда он был в расцвете сил. Хорошее телосложение, зачесанные назад волосы, блестящие глаза. Я чувствовала, что встречаюсь с кинозвездой,

– рассказала Жаннет.

Том стал любовью всей жизни для Жаннет. Он возил ее в Италию, Францию и Мадейру. Дома, в Лондоне, влюбленные часто ходили в роскошные рестораны. Том баловал любимую и заставлял чувствовать ее особенной. Женщина была восхищена своим старшим бойфрендом, ведь он очень отличался от мужчин ее возраста.

В 2014 году пара поженилась и вскоре у них родился сын. Жаннет думала, что они будут самой счастливой семьей в мире и когда-то вместе постареют, однако все произошло совсем не так.

Теперь, когда Тому 76 лет, он просто старый дедушка. У супругов не было секса уже 8 лет. Жаннет не жалеет об этом, ведь она и не хочет заниматься любовью с мужем. Женщина призналась – Том стал отвратительным для нее. Она говорит, что сейчас он просто "гниет в своем кресле". Жена даже выходит из кухни, когда муж ест.

Женщина закрутила роман с младшим мужчиной

Жаннет чувствует себя молодой и часто ловит на себе взгляды мужчин. Так что в конце концов она закрутила роман с 46-летним мужчиной, с которым познакомилась в приложении. Каждую неделю они встречались в отеле, где занимались сексом. Наконец Жаннет снова почувствовала себя желанной. Эти встречи наполняли ее энергией и придавали сил терпеть досадное поведение пожилого мужа.

Однако через 4 месяца роман завершился, поскольку любовник Жаннет также был женат.

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Сейчас женщина в отчаянии. Она не может оставить Тома, потому что боится как на это отреагирует их сын и друзья с родственниками, поэтому остается ухаживать за ним.

Если вы думаете, что старший мужчина с деньгами будет заботиться о вас всегда, то подумайте еще раз. Времена меняются. В один момент вы становитесь медсестрой на полный рабочий день,

– сказала женщина.

Теперь Жаннет призывает других женщин не повторять ее ошибок и не жениться на людях, с которыми у них большая разница в возрасте.