Жаннет почувається молодою, а її чоловік – старий дід

51-річна Жаннет перебуває у шлюбі з 76-річним Джоном. Раніше їхня різниця у віці видавалася жінці романтичною, адже їй подобалося те, як дорослий чоловік про неї дбає. Водночас зараз, коли Джон постарів, Жаннет відчуває до нього відразу.

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Жаннет познайомилася з Томом, коли їй було 30 років, а йому – 55.

Тоді він був у розквіті сил. Гарна тілобудова, зачесане назад волосся, блискучі очі. Я відчувала, що зустрічаюся з кінозіркою,

– розповіла Жаннет.

Том став коханням усього життя для Жаннет. Він возив її в Італію, Францію та Мадейру. Вдома, в Лондоні, закохані часто ходили в розкішні ресторани. Том балував кохану і змушував почуватися її особливою. Жінка була захоплена своїм старшим бойфрендом, адже він дуже відрізнявся від чоловіків її віку.

У 2014 році пара одружилася і невдовзі в них народився син. Жаннет думала, що вони будуть найщасливішою сім'єю у світі і колись разом постаріють, однак все сталося зовсім не так.

Тепер, коли Тому 76 років, він просто старий дідусь. У подружжя не було сексу вже 8 років. Жаннет не шкодує про це, адже вона й не хоче займатися коханням з чоловіком. Жінка зізналася – Том став огидним для неї. Вона каже, що зараз він просто "гниє у своєму кріслі". Дружина навіть виходить з кухні, коли чоловік їсть.

Жінка закрутила роман з молодшим чоловіком

Жаннет почувається молодою і часто ловить на собі погляди чоловіків. То ж зрештою вона закрутила роман з 46-річним чоловіком, з яким познайомилася в додатку. Щотижня вони зустрічалися в готелі, де займалися сексом. Нарешті Жаннет знову відчула себе бажаною. Ці зустрічі наповнювали її енергією та додавали сил терпіти прикру поведінку літнього чоловіка.

Однак через 4 місяці роман завершився, оскільки коханець Жаннет також був одружений.

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Зараз жінка в розпачі. Вона не може залишити Тома, бо боїться як на це відреагує їхній син та друзі і родичі, то ж залишається доглядати за ним.

Якщо ви думаєте, що старший чоловік із грошима піклуватиметься про вас завжди, то подумайте ще раз. Часи змінюються. В один момент ви стаєте медсестрою на повний робочий день,

– сказала жінка.

Тепер Жаннет закликає інших жінок не повторювати її помилок і не одружуватися з людьми, з якими у них велика різниця у віці.