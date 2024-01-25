Психотерапевт назвала одну вещь, которую никогда не делают психически сильные пары

Психотерапевт с более 20 летним опытом работы рассказала, что у пары не могут быть здоровые отношения, пока один из партнеров будет иметь "эту контрпродуктивную привычку". О чем говорится – читайте дальше.

То чего нельзя делать

Из опыта общения с парами психотерапевт и преподаватель Северо-восточного университета (США) Эми Морин поняла, что главное, чего не делают эмоционально стабильные и счастливые пары – не манипулируют своими эмоциями.

Читайте также Это точно судьба: пара сделала одинаковую татуировку за несколько часов до первой встречи

В здоровых отношениях вы оба можете выражать свои чувства, одновременно уважая другого человека. Но некоторые люди используют свои эмоции, чтобы манипулировать ситуацией или конфликтом, иногда даже не осознавая этого,

– сказала Морин.

Прочитайте эти утверждения и выясните, присущи ли они вам.

Плакали ли вы во время разговора, чтобы заставить партнера прекратить говорить на трудную тему?

Гневались ли во время разговора со своим партнером, потому что хотели, чтобы он изменил свои взгляды на ситуацию?

Пытались ли вы использовать чувство вины, чтобы заставить своего партнера изменить свое поведение?

Говорили ли вы партнеру, что не можете обсуждать определенные темы, касающиеся ваших отношений, потому что это слишком тревожно для вас?

Молчали ли вы, когда были злы?

Говорили ли партнеру, что слишком слабы, чтобы справиться с определенными темами?

Если у вас было много положительных ответов, это означает, что вы используете эмоции как оружие. Многие люди делают так, потому что это на самом деле работает. Эти стратегии могут быть эффективным способом получить то, что вы хотите. Однако на самом деле это очень вредит вашим отношениям.

Интересно Есть в каждом холодильнике: этот продукт убивает секс

Как перестать использовать эмоции как оружие

Создайте эмоциональные правила для своего дома. Обсудите с партнером, что бы вы хотели изменить. Например: "Я заметил, что мы хлопаем дверью в этом доме каждый раз, когда сердимся. Интересно, можем ли мы найти другой способ сказать, что мы расстроены, не будучи таким разрушительным?".

Уважайте чувства друг друга. Если ваш разговор становится слишком бурным, то лучше взять паузу. Полезными будут такие фразы к партнеру:

"Это нормально быть злым, но это не нормально кричать на меня";

"Это нормально грустить, но не нормально игнорировать меня";

"Это нормально чувствовать разочарование, но это не нормально обзывать меня".

Старайтесь контролировать свои эмоции, а не манипулировать ими другим человеком.