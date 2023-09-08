Герцогиня Дулиттл или капуста: как следует называть партнера, чтобы не расстаться
Котик, зайчик, белочка – эти слова могут не только означать животных, но и касаться партнеров. В отношениях мы часто называем вторую половинку каким-то нежным именем. Или даже даем прозвища.
В одном случае они могут быть очень милыми, а в другом – стать причиной развода! Как следует называть партнера и есть ли место прозвищам в отношениях – читайте дальше.
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Королевские прозвища
Он назвал ее "SWMBO"! Одна женщина призналась: рассталась со своим мужем из-за прозвища, которое он ей дал, пишет Mirror. В переписке с его друзьями она узнала, что экс-любимый называет ее "та, которую нужно слушаться". После откровенного разговора стало понятно – у 5-летнего брака нет продолжения.
Прозвище должно быть безобидным для партнера / stocksnap.io
А вот в королевской семье прозвища, к счастью, не становятся поводом для развода. Приближенные к дворцу лица поделились инсайдом, как Кейт и Уильям ласково называют друг друга. Так, принц получил от своей жены "детка", а он называет любимую "герцогиня Дулиттл".
Уильям называет Кейт "герцогиня Дулиттл" / Фейсбук Королевской семьи
А вот брат Уильяма Гарри сам выдал инсайд, как называет свою Меган. На премьере документального фильма "Игры непокоренных" мужчина еще раз назвал ее "моя любовь". Сама же Меган Маркл не скрыла и своей любви к Гарри и заявила, что "не может не гордиться своим мужем".
На самом деле куда более интересные прозвища были у старшего поколения королевской семьи. Например, Елизавета II для всех была "Ваше Величество". А вот Филипп не стеснялся называть ее "капустой". Предполагают, что герцогу понравилась французская фраза "mon petit chou", которая означает "моя маленькая капуста" и он начал использовать английский аналог "сabbagе".
Елизавета II имела прозвище "капуста" / Getty Images
Прозвище и отношения
Именно такие милые, а иногда странные имена, которые часто партнеры дают друг другу могут быть очень важным в отношениях. Специалисты объясняют, что прозвища являются проявлением благосклонности со стороны того, кто его дает. Они – знак доверия и близости.
Прозвища могут укрепить отношения / stocksnap.io
Но важно убедиться, что выбранное вами прозвище не будет оскорбительным для партнера. Ибо в таком случае ваши отношения точно не будут крепнуть. Приводим пример некоторых прозвищ, которые можно дать своему партнеру. Специалисты даже выделили их по категориям.
- Классические: детка, милый, крошка.
- Милые: пухленький, сладенький, мишка, бурундучок.
- Повседневные: друг, чувак, брат, муж.
- Личные: шеф-повар, мечта, ранняя птичка, книголюб.
- Медийные: Винни Пух, Супермен, Мистер Биг, Капитан Гук.
- Кулинарные: соленый огурчик, булочка, наггетс (ну когда очень вкусно).
- Звание: босс, король, чемпион, рок-звезда.
- Интимные: мой мир, моя душа, моя любовь.