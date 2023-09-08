В одном случае они могут быть очень милыми, а в другом – стать причиной развода! Как следует называть партнера и есть ли место прозвищам в отношениях – читайте дальше.

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Королевские прозвища

Он назвал ее "SWMBO"! Одна женщина призналась: рассталась со своим мужем из-за прозвища, которое он ей дал, пишет Mirror. В переписке с его друзьями она узнала, что экс-любимый называет ее "та, которую нужно слушаться". После откровенного разговора стало понятно – у 5-летнего брака нет продолжения.

Прозвище должно быть безобидным для партнера / stocksnap.io

А вот в королевской семье прозвища, к счастью, не становятся поводом для развода. Приближенные к дворцу лица поделились инсайдом, как Кейт и Уильям ласково называют друг друга. Так, принц получил от своей жены "детка", а он называет любимую "герцогиня Дулиттл".

Уильям называет Кейт "герцогиня Дулиттл" / Фейсбук Королевской семьи

А вот брат Уильяма Гарри сам выдал инсайд, как называет свою Меган. На премьере документального фильма "Игры непокоренных" мужчина еще раз назвал ее "моя любовь". Сама же Меган Маркл не скрыла и своей любви к Гарри и заявила, что "не может не гордиться своим мужем".

На самом деле куда более интересные прозвища были у старшего поколения королевской семьи. Например, Елизавета II для всех была "Ваше Величество". А вот Филипп не стеснялся называть ее "капустой". Предполагают, что герцогу понравилась французская фраза "mon petit chou", которая означает "моя маленькая капуста" и он начал использовать английский аналог "сabbagе".

Елизавета II имела прозвище "капуста" / Getty Images

Прозвище и отношения

Именно такие милые, а иногда странные имена, которые часто партнеры дают друг другу могут быть очень важным в отношениях. Специалисты объясняют, что прозвища являются проявлением благосклонности со стороны того, кто его дает. Они – знак доверия и близости.

Прозвища могут укрепить отношения / stocksnap.io

Но важно убедиться, что выбранное вами прозвище не будет оскорбительным для партнера. Ибо в таком случае ваши отношения точно не будут крепнуть. Приводим пример некоторых прозвищ, которые можно дать своему партнеру. Специалисты даже выделили их по категориям.