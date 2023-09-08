В одному випадку вони можуть бути дуже милими, а в іншому – стати причиною розлучення! Як варто називати партнера і чи є місце прізвиськам у стосунках – читайте далі.

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Королівські прізвиська

Він назвав її "SWMBO"! Одна жінка зізналася: розлучилася зі своїм чоловіком через прізвисько, яке він їй дав, пише Mirror. У переписці з його друзями вона дізналася, що екскоханий називає її "та, яку треба слухатися". Після відвертої розмови стало зрозуміло – їхній 5-річний шлюб не має свого продовження.

Прізвиська мають бути необразливими для партнера / stocksnap.io

А от у королівській родині прізвиська, на щастя, не стають причиною для розлучення. Наближені до палацу особи поділилися інсайдом, як Кейт та Вільям лагідно називають одне одного. Так, принц отримав від своєї дружини "дитинко", а він натомість називає кохану "герцогиня Дуліттл".

Вільям називає Кейт "герцогиня Дуліттл" / Фейсбук Королівської родини

А от брат Вільяма Гаррі сам виказав інсайд, як називає свою Меган. На прем'єрі документального фільму "Ігри нескорених" чоловік вкотре назвав її "моя любов". Сама ж Меган Маркл не приховала і своєї любові до Гаррі і заявила, що "не може не пишатися своїм чоловіком".

Насправді куди цікавіші прізвиська були у старшого покоління королівської родини. Так, Єлизавета ІІ для усіх була "Ваша Величність". А от Філіп не соромився називати її "капустою". Припускають, що герцог вподобав французький вислів "mon petit chou", який означає "моя маленька капуста" і він почав використовувати англійський аналог "сabbagе".

Єлизавета II мала прізвисько "капуста" / Getty Images

Прізвиська та стосунки

Саме такі милі, а подекуди дивні імена, які часто партнери дають одне одному можуть бути дуже важливим у стосунках. Фахівці пояснюють, що прізвиська є проявом прихильності з боку того, хто його дає. Вони є знаком довіри та близькості.

Прізвиська можуть зміцнити стосунки / stocksnap.io

Але важило переконатися, що обране вами прізвисько не буде образливим для партнера. Бо у такому випадку ваші стосунки точно не міцнішатимуть. Даємо приклад деяких прізвиськ, які можна дати своєму партнеру. Фахівці навіть виділили їх за категоріями.