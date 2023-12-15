9 советов, как произвести наилучшее впечатление на семью вашего партнера

Знакомство с родственниками нового партнера часто происходит именно в сезон праздников, ведь тогда все стремятся быть рядом с родными. Согласитесь, каждый хочет произвести на семью любимого человека наилучшее впечатление.

Поскольку праздники уже через неделю, то ловите несколько советов о том, как точно понравиться родным вашего партнера или партнерши, а также как избежать неудобств.

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Как произвести приятное впечатление во время знакомства с родными партнера

Не приходите с пустыми руками. Получать подарки любят все. Так люди понимают, что о них думали и хотели сделать приятно. Не стоит покупать что-то дорогое. Достаточно будет бутылки вина, конфет или цветов для мамы любимого человека. Родные партнера обязательно оценят ваш поступок.

Изучите имена. Родственники вашего партнера или партнерши будут приятно удивлены, если вы будете знать их имена. Это даст им понимание, что вы действительно заинтересованы в отношениях и цените семью второй половинки.

Обратите внимание на язык тела. Если вы не уверены, что вам делать при первой встрече – обниматься или пожимать руку, то ищите подсказку в языке тела другого человека. Начните с того, что вы планируете протянуть руку для пожатия. Если человек ее пожал – то все хорошо.

Проявите интерес к детству партнера. Спросите родителей и родственников вашего партнера о том, каким он был в детстве. Все любят вспоминать детские истории, потому это точно хорошая идея. Кроме того, это может стать еще одной темой для разговора, если возникнет молчание.



Как вести себя на первой встрече с семьей партнера / Фото Cottonbro Studio, Pexels

Слушайте столько, сколько вы говорите. Не говорите слишком много, но и не будьте слишком молчаливы. Здесь идеальным будет соотношение 50/50.

Не шутите о партнере. Первое знакомство с родителями и родственниками любимого человека – не время для шуток о партнере. На этом этапе лучше показать, что вы любите этого человека и заботитесь о нем.

Предложите помощь с уборкой. Так вы сможете выразить благодарность за вкусный ужин. Вероятно, родные партнера откажутся от вашей помощи, но скажите об этом дважды, чтобы они знали, что вы по-настоящему хотите помочь, а не только из вежливости.

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Не пейте много алкоголя. Бокал вина может помочь успокоить нервы, однако здесь важно соблюдать меру. Если вы быстро пьянеете, то лучше вообще отказаться от алкоголя. Его действие может быть непредсказуемым, поэтому воздержитесь от алкогольных напитков, чтобы не испортить все.

Участвуйте в семейных играх. Игры – это отличный способ сблизиться с родственниками любимого человека. Не оставайтесь в стороне, если вам предложат принять участие.

Соблюдение этих нескольких советов поможет вам в этот день.