Продлятся ли ваши отношения долго: сеть покоряет простой метод проверки

Чтобы определить, будут ли ваши отношения длиться долго, не нужно проходить сотни тестов и читать десятки гороскопов. В сети распространили метод проверки, который позволит определить ваше будущее всего за несколько секунд.

Интересным и простым способом в тиктоке поделилась пользовательница Алиса. Видео девушки уже собрали 4,5 миллиона просмотров.

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Метод для определения успешности отношений

Алиса рассказала, что пользуется этим методом постоянно, и он ни разу ее не подвел. Девушка использует его не только в романтических отношениях, но и с друзьями. Это помогает ей понять, продлится ли эта дружба долго.

Итак, метод состоит в том, чтобы сказать какую-то обыденную вещь и увидеть, как на это отреагирует ваш партнер. Алиса рекомендует использовать птиц. Вам нужно в любой момент сказать: "Ой, посмотри, какая красивая птица за окном", – или что-то в подобии этого. Если человек никак не отреагирует на это или скажет что-то, но не обратит внимание на эту птицу, то это не ваш человек, и отношения с ним не будут длиться долго.

Если же человек отреагирует искренним интересом к тому, что вы сказали, поздравляем – ваши отношения могут быть успешными.

Это действительно хороший знак того, что ваши отношения будут продолжаться очень долго,

– сказала Алиса.

Простой метод, как определить, будут ли продолжаться отношения долго: видео

Алиса рассказала, как когда-то использовала этот метод с новой подругой. Девушки сидели в кафе, и Алиса сказала, что заметила дятла за окном. В результате это привело к 10-минутному разговору исключительно об этой птице. Дружба между девчонками длится уже несколько лет.

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Метод имеет научное подтверждение

В комментариях люди подтвердили, что тест на птиц действительно работает. Некоторые отметили, что на самом деле это теория Готтмана, которая называется "ставка на подключение". Согласно ей, один партнер делает "заявку" на связь, а другой – принимает или отклоняет.

Психолог и соучредитель Института Готтмана Джон Готтман за 40 лет своей работы обнаружил, что пары, которые чаще обращаются друг к другу, остаются вместе дольше.