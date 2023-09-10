Верные признаки того, что в ваших отношениях проблемы

Каждые отношения – уникальная история. Впрочем, есть определенные признаки, указывающие на проблемы в паре.

Специалисты выделяют 4 так называемых "красных флажков", описывающих проблему. И советуют, как можно преодолеть предполагаемый кризис.

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Признаки проблем в отношениях

Флажок 1: частые конфликты

Они могут выражаться вербально (упреки, критика, жалобы) или невербально (презрительный взгляд, пренебрежительные жесты, повышенный голос).

Споры в отношениях имеют свое место, если они не унижают партнера. Однако когда это перерастает в ссоры и не признается точка зрения другого человека – это красный флажок.

В такой ситуации следует научиться слушать. Найдите удобное для обоих время, чтобы проговорить проблему и совместно найти компромисс.

Для улучшения отношений следует научиться говорить с партнером.

Флажок 2: отсутствие интимной жизни

Каждый из партнеров имеет свой ритм и никто не должен заниматься сексом по принуждению. Но когда он исчезает из отношений полностью – на это следует обратить внимание. Возможно, партнеры хотят объяснить это нехваткой времени или повседневными стрессами, но проблема может скрываться глубже.

Здесь помогут заботливые жесты, возможно даже флирт – способы проявить благосклонность и восстановить близость без давления на партнера.

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Флажок 3: молчание

Когда в паре возникают проблемы – следует их обсуждать. Молчание не поможет партнеру понять, что собственно произошло и есть ли его вина в этом. Впоследствии молчание может перерасти в манипуляцию.

Отбросьте свое эго. Говорите, слушайте и сопереживайте друг другу. Научитесь признавать свои ошибки.

Флажок 4: постоянная критика

Постоянное подчеркивание недостатков партнера может обесценить его. Здесь создается ситуация неравенства.

Следует больше обращать внимание на лучших чертах второй половинки, подчеркивать их в разговорах. Но и о конструктивной критике тоже не стоит забывать.

Совместная терапия может помочь глубже разобраться в отношениях / rawpixel.com

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