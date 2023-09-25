Проверка любви на прочность: какие проблемы могут преодолеть только самые крепкие пары

Любовь всегда отождествляют с романтикой, теми же бабочками в животе и безграничным волнением в ожидании свиданий. Но любовь – это еще и большая работа, которая иногда требует условной проверки на профпригодность.

Любые отношения начинаются и заканчиваются по-разному, пишет издание Elle. Но психологи выделили 5 основных стадий, которые могут преодолеть только самые крепкие пары.

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5 стадий любви

Влюбленность. Это ощущение, которое возникает в первую очередь и его невозможно избежать или как-то проконтролировать. Мы можем потерять голову от человека, который, казалось бы, никогда нам не понравился. Это объясняется тем, что здесь главную роль играет инстинкт, а не сознательный выбор. Влюбленность может пройти или перейти на другой уровень.

Развитие. Когда первая стадия подходит к концу, партнеры понимают хотят ли они продолжать отношения или нет. Здесь чаще всего речь идет о совместной жизни и даже браке. Если каждый уверен, что рядом с тем самым человеком – появляется новая ступенька.

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Разочарование. Этот новый этап – переломная стадия отношений. Партнеры могут не испытывать эмоции, которые были раньше. Не видеть того безоблачного будущего, о котором мечтали. Появляются первые ссоры, недоразумения и вопросы: правильный ли выбор сделан. Все потому, что на этапе влюбленности мы не замечаем недостатков в своем партнере. А большее время, проведенное вместе, снимает "розовые очки".

Работа. Если вы действительно хотите продолжать отношения, то следует изменить свой образ мышления. Речь идет о работе над отношениями и собой. Каждый человек неидеальный, у всех есть свои недостатки и нужно их принять. Для настоящей любви нужно время, силы и терпение.

Любовь. Пройдя вместе предыдущие стадии, можете быть уверены, что рядом с вами один и тот же человек. Это ваш единомышленник, на которого можно положиться и не бояться быть собой. Вы не скрываете свои слабые стороны и знаете, какие есть у вашего партнера. Таким образом, смело можете шагать дальше – вам все горы преодолеть по силам.