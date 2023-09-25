Будь-які стосунки розпочинаються і закінчуються по-різному, пише видання Elle. Але психологи виділили 5 основних стадій, які можуть подолати лише найміцніші пари.

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5 стадій кохання

Закоханість. Це відчуття, яке виникає першочергово і його неможливо уникнути чи якось проконтролювати. Ми можемо втратити голову від людини, яка, здавалося б, ніколи нам не сподобалася. Це пояснюється тим, що тут головну роль грає інстинкт, а не свідомий вибір. Закоханість може пройти або перейти на інший рівень.

Розвиток. Коли перша стадія добігає свого кінця, партнери розуміють хочуть вони продовжувати стосунки чи ні. Тут найчастіше йдеться про спільне життя та навіть шлюб. Якщо кожен упевнений, що поруч з тією самою людиною – з'являється нова сходинка.

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Розчарування. Цей новий етап – переломна стадія стосунків. Партнери можуть не відчувати тих емоції, які були раніше. Не бачити того безхмарного майбутнього, про яке мріяли. З'являються перші сварки, непорозуміння і питання: а чи правильний вибір зроблено. Все через те, що на етапі закоханості ми не помічаємо недоліків у своєму партнері. А більший час, проведений разом, знімає "рожеві окуляри".

Робота. Якщо ви справді хочете продовжувати стосунки, то варто змінити свій спосіб мислення. Мовиться про роботу над стосунками і собою. Кожна людина неідеальна, у всіх є свої недоліки і треба їх прийняти. Для справжнього кохання потрібен час, сили та терпіння.

Кохання. Пройшовши разом попередні стадії, можете бути упевненими, що поруч із вами та сама людина. Це ваш однодумець на якого можна покластися і не боятися бути собою. Ви не приховуєте свої слабкі сторони і знаєте, які є у вашого партнера. Таким чином сміливо можете крокувати далі – вам усі гори подолати під силу.