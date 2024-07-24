Принц засекречивает любовницу: новая абсурдная теория об Уильяме и Кейт "разрывает" сеть

Отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон не дают покоя поклонникам пары. Похоже, что у принца и принцессы Уэльских все прекрасно. Однако сеть "гудит" от новой конспирологической теории. На этот раз о том, что принц Уильям решил "засекретить любовницу".

Отношения Кейт и Уильяма – всегда топ-тема в мире. К сожалению, очень часто принцу приписывают измены. Хотя никаких реальных доказательств этого ни разу не находили.

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Сеть "чистят" от упоминания о Роуз Генбери

В 2024 году Кейт на длительное время исчезла с радаров. Принцесса Уэльская лечилась от рака. Между тем, по слухам, королевская чета еще и разводилась. Однако Кейт и Уильям опровергли весь бред, вместе посетив парад Trooping the Colour в Лондоне.

Теперь СМИ заметили, что таблоиды массово удаляют новости о якобы измене Уильяма с аристократкой Роуз Генбери. Некоторые пользователи сети с очень бурной фантазией заявляли, что она даже родила сына от принца Уэльского. Стоит заметить, что Роуз даже пришлось опровергать слухи через юристов.



Роуз Генбери / Getty images

Сейчас информацию о Роуз удалили, в частности, Daily Mail, Mirror, Sun, Daily Express, Guardian. Кроме того, исчезли публикации о том, что отношения Кейт и Роуз – очень напряженные. В сети уже волнуются, что принц Уильям решил засекретить любовницу. Хотя, стоит заметить, что ничего общего с реальностью теория не имеет.