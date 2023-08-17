Исследуйте причины, влияющие на ваше сексуальное желание и будьте откровенны с вашим партнером. Обратите внимание на здоровье, внешний вид и физические тренировки.

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Медикаменты

Многие лекарственные препараты могут понижать как женский, так и мужской аппетит до интимных отношений: от лекарств для понижения артериального давления до средств для восстановления спортсменов после тренировок. Также в группу лекарственных средств, снижающих половое влечение, относятся антидепрессанты и другие препараты, влияющие на настроение.

Избыточный вес

Лишний вес также может отнять удовольствие от интимной жизни. Избыточный вес может снижать уровень тестостерона в организме, тем самым угнетая сексуальное желание. Если вас беспокоят интимные проблемы, рассчитайте свою индивидуальную норму веса; если ваш вес превышает норму, следует обратить на это внимание.

Что влияет на вашу сексуальную жизнь / Pexels

Поздние тренировки

Отсутствие достаточного сна приводит к понижению уровня тестостерона в организме, вызывает плохое настроение и депрессию. Все это может привести к уменьшению сексуального желания. Если вы занимаетесь спортом поздно вечером, практически перед сном, это может осложнить засыпание и вызвать бессонницу. Попытайтесь заниматься физическими упражнениями утром или днем, а перед сном избегайте переедания и употребления алкоголя.

Дефицит витамина D

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что депрессия может привести к понижению полового влечения. А депрессия часто возникает из-за дефицита витамина D в организме. Кроме того, немецкие исследователи установили, что мужчины, получающие больше витамина D, имеют более высокий уровень тестостерона.

Проблемы в отношениях

Если между вами и вашим партнером возникли конфликты, несогласия или скандалы, это, конечно, влияет на сексуальную жизнь. Попытайтесь разрешить конфликты в отношениях, честно разговаривайте о своих потребностях и жалобах, спокойно обсуждайте ситуацию и старайтесь понимать взгляды партнера.

Что влияет на вашу сексуальную жизнь / Pexels