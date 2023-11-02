Самый счастливый или самый ужасный день: как преодолеть тревогу в день свадьбы

Свадьба – безусловно волнующее событие. Но приносить она может как положительные, так и отрицательные эмоции посредством волнения. И это вполне нормально, говорят эксперты.

Логистика, детали празднования, размещение гостей и их впечатления – все это может вызвать беспокойство. И есть всего несколько простых вещей, которые помогут смягчить его.

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Как избежать волнения

Чтобы меньше беспокоиться в ответственный день, распланируйте как можно больше заранее. Продумайте детали вашего дня условно от начала церемонии и до финального вечера. Если есть возможность – заручитесь помощью организатора. Этот человек будет отвечать и координировать все вопросы, о которых молодоженам не стоит волноваться в день свадьбы.

Например, героиня Дженнифер Лопес Мэри Фиоре в фильме "Свадебный переполох" считается одним из лучших организаторов свадебных церемоний. Только ей самой не удастся найти свою любовь. Как только Мэри знакомится с тем же единственным и неповторимым, оказывается, что он обручен и именно для него надо организовать празднование. Кстати, в этой романтической комедии можно найти несколько полезных советов и увидеть ошибки, которые не следует допускать.

Кадр из фильма "Свадебный переполох" / Скриншот с видео

В марафоне приготовления выделите несколько часов и проведите их только вдвоем. Вспомните какие-нибудь приятные и особенные для вас моменты. Это отвлечет от свадебной суеты, укрепит вашу связь с партнером. Можете устроить общий киносеанс. Например, культовый фильм "Война невест" расскажет не только о подготовке к празднованию, но раскроет тему дружбы и настоящих чувств.

Кадр из фильма "Война невест" / Скриншот с видео

Не забудьте о сне. В канун свадьбы не пытайтесь завершить, казалось бы, важные дела. Лучше позаботьтесь о полноценном сне и отдыхе, чтобы утром выглядеть хорошо и быть в прекрасном настроении. Утром обязательно позавтракайте.

Если физические упражнения позволяют вам расслабиться – сделайте их с утра. Легкая пробежка или занятия в спортзале помогут снять стресс и сосредоточиться. Побудьте наедине с собой и глубоко вдохните. Увеличение поступления кислорода в мозг положительно влияет на нервную систему и создает чувство покоя. Некоторые специалисты советуют воспользоваться упражнениями медитации, если раньше была такая практика.

В день самой свадьбы некоторые вещи могут уйти не так. Если исправить их здесь и сейчас не удается, отпустите ситуацию и сосредоточьтесь на своем партнере и любви.