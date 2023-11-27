Измена по телефону: есть 6 "красных флагов", которые могут свидетельствовать о неверности

В современном мире мобильные телефоны стали важнейшей частью жизни каждого. Они как продолжение человека, которое позволяет быть постоянно на связи. Иногда это создает уязвимое место в отношениях между парами.

Сейчас партнер может изменять даже не выходя из дома. Как понять, что у него или у нее есть кого-то другого – читайте дальше.

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Внезапная секретность

Вам стоит задуматься, если партнер становится таинственным по отношению к телефону. Он может всегда оставлять его экраном вниз, чтобы вы не увидели нежелательного сообщения. Или он мог изменить свои пароли. В любом из этих случаев следует спросить у любимого человека о причине таких изменений.

Изменения в модели общения

Главным признаком неверности может являться изменение в модели общения. К примеру, партнер всегда быстро отвечал на ваши сообщения, но теперь он может не отписываться часами. Кроме того, он может стать менее коммуникабельным. Возможно, раньше он часто в течение дня спрашивал, как у вас дела, а теперь перестал писать.

Кроме того, если он внезапно начал больше использовать свой телефон, когда вы не вместе, это может свидетельствовать о тайных разговорах.



Как понять, что партнер вам изменяет / Фото PhotoMIX Company, Pexels

Удивительное поведение в соцсетях

Нетипичное поведение в социальных сетях также может являться признаком того, что партнер вам изменяет или только планирует это сделать. Если он сменил главное фото, убрал все отметки себя на ваших фотографиях – стоит обратить на это внимание.

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Использование тайных программ

Тревожным звоночком может стать то, что ваш партнер внезапно начал использовать новые приложения для обмена сообщениями. Или он поставил дополнительную защиту на старые программы.

Во многих приложениях есть возможность отправлять сообщения, которые автоматически исчезают после прочтения. Так что вести тайную переписку на самом деле не очень сложно.

Непонятные финансовые операции

Измены часто переходят из эмоциональной и физической в финансовую сферу. Если вы сомневаетесь в верности вашего любимого человека, то проверьте общие счета. Возможно, вы заметите непонятные издержки или снятие наличных денег. Если партнер не говорил, что покупал себе что-нибудь онлайн, но вы заметили такую покупку – это тоже может быть "звоночком" о его неверности.

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Непоследовательное отслеживание места нахождения

Если вы раньше всегда делились с партнером вашим местонахождением через геоданные, а теперь он внезапно начал выключать эту функцию – это также может говорить о возможной измене.