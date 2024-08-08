Никаких фото, музыки и алкоголя: невеста возмутила гостей строгими правила свадьбы

Невеста из США Айви ошеломила гостей обязательными правилами свадьбы. Друзья, родственники и даже незнакомцы в сети раскритиковали девушку за чрезмерную строгость.

Строгие правила невесты для гостей

Все молодожены хотят, чтобы день свадьбы прошел максимально гладко, однако во всем есть предел. Родные Айви не поняли ее правил и сказали, что они ужасны.

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Так, невеста запретила гостям подходить к диджею и просить включить их музыку. При этом она добавила – если хотите, чтобы играла ваша песня, то идите в клуб. На самом деле просьба Айви была вполне нормальной, ведь жених и невеста, скорее всего, уже выбрали плей-лист для своего праздника. В этом случае больше возмутила подача этого правила и слова о клубе.

Следующее правило – гостям запрещено просить фотографа сделать фото.

Не просите моего фотографа сделать вам фото. Я заплатила 10 тысяч долларов не за случайные портреты гостей,

– сказала Айви.

Также невеста запретила гостям приводить "+1". Она объяснила, что не хочет стрессовать и платить за людей, которых никогда не видела.

Кроме того, гостям нельзя употреблять алкоголь на свадьбе. Айви заявила, что хочет, чтобы они "запомнили ее особый день".

Пользователи сети раскритиковали Айви из-за ее правил и заявили, что не пришли бы на такую свадьбу, ведь очевидно, что невеста "не любит своих гостей". Некоторые даже выражали сочувствие жениху и предполагали, что их брак продлится недолго. Однако были и те, что поддержали запрет алкоголя на свадьбе.