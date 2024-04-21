Инцидент произошел в США. 29-летний мужчина и его 27-летняя жена прогуливалась по берегу океана. Вдруг мужчина решил проявить свой "талант" комика. Он очень реалистично рассказал своей любимой, что изменил ей.

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Очевидно, мужчина рассчитывал, что сначала жена расстроится, а потом посмеется над его шуткой. Однако женщина не растерялась: она сняла кольцо с пальца и выбросила его в океан. Такая же судьба ждала и обручальное кольцо ее мужа.

Мужчина был очень возмущен и оскорбил жену, назвав ее "идиоткой", которая так остро отреагировала на его "безобидную шутку".

Для контекста. Мой муж думает, что он комик. Он все время говорит всякую ерунду, но никогда не шутил про наш брак, отношения или измены. То, как он это сказал, я полностью ему поверила. Меня ослепила ярость и обида. Я вообще не склонна к конфронтации, поэтому все, что я сделала, это встала, сняла кольца и бросила их в океан,

– рассказала женщина.

Она добавила, что расстроилась из-за потери. В то же время не чувствует себя виноватой. В общем на дно пошли драгоценности стоимостью 10 тысяч долларов.

Пользователи сети поддержали женщину. То, что шутка оказалась шуткой, не отменяет травматический опыт, который она пережила.