Убирая в доме любимой, мужчина случайно опрокинул урну с прахом ее матери. Женщина погибла несколько лет назад в ДТП. Поняв, что случилось, жених испугался. Он решил добавить в урну песок.

Обратите внимание Женщина вынуждена жить с бывшим-предателем, поэтому ежедневно оригинально мстит ему

Сейчас отношения трещат по швам

Правду девушка узнала только спустя несколько месяцев. Она была просто шокирована и буквально возненавидела своего жениха. Смерть матери стала самой большой трагедией для девушки. Несколько лет после того она хранила ее прах и не ожидала, что придется расстаться с ним таким ужасным способом.

Когда я спросила, почему он просто не вернул прах обратно в урну после того, как вынул мешочек из пылесборника, он уставился в пол,

– рассказала женщина в сети.

Парень пытался уладить конфликт. В то же время было уже слишком поздно. Отношения только ухудшались. В конце концов, жениху пришлось съехать. Что делать дальше, девушка не знает. В то же время она больше не видит своего будущего рядом с этим человеком.

Пользователи сети рекомендуют девушке отменить свадьбу. Некоторые даже замечает, что мама спасла ее от этого брака.