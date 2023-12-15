И именно с этим человеком ты будешь желать провести вечер, отпуск, в конце концов, жизнь. Как распознать влюбленность, читайте в материале 24 канала.

Обратите внимание Как понять, что он – по-настоящему любит: 5 деталей

5 признаков, что ты – влюбилась

Все время прокручиваешь в голове, будто любимый фильм, ваши общие моменты. В частности, самые бытовые: например, он пропустил тебя в дверях или принес чашку кофе.

Хочешь узнать о нем больше. Даже смешные истории с детства кажутся более увлекательными, чем сериалы от Netflix. Если он рассказывает, какой классный фильм посмотрел вчера, сто против одного – ты уже знаешь, что будешь смотреть вечером.

Обожаешь слушать его смех, как любимую музыку. А моменты, когда в его глазах зажигаются смешинки, – твои любимые.

Еле сдерживаешься, чтобы не говорить о нем 24 на 7. В разных контекстах. Даже что-то вроде "как меня раздражает тот (имя) из отдела маркетинга".

Готова разделить его увлечения. Слушать часами о новом дополнении к только что вышедшему игре. Покорить за компанию Говерлу. Наконец-то сходить на концерт "Жадана и Собак", которых он слушает нонстоп.

Узнала себя? Тогда искренне радуемся тебе и желаем прекрасной истории.

