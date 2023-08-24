Есть несколько методов, которые помогут приобрести абсолютную приверженность партнера. Рассказываем о них в этом материале.

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Как стать ближе

Чтобы получить абсолютную приверженность и открытость партнера, стоит обратить внимание на некоторые советы. Они могут быть индивидуальными для каждого.

Истинный интерес. Мужчина скорее откроется партнерше, если испытает настоящий интерес к нему, а не просто заинтересованность. Это проявляется во внимании, языке тела, тоне голоса, вопросах, которые женщина ставит в процессе общения. Такая честная связь "разрушает стены".

Эмоциональная безопасность. Открытость начинается именно с этого ощущения. Благоприятная среда, где человек чувствует себя как в "тихой гавани" побуждает к откровенности.

Эмоциональная безопасность побуждает к откровенности / unsplash.com

Неосуждающее отношение. Мужчина скорее доверится той женщине, которая его понимает, а не критикует. Речь идет о том, чтобы принять его таким, какой он есть, а не таким, каким вы хотели бы его видеть.

Последовательность и надежность. Надежность является крепкой опорой в основе доверия между партнерами. Если мужчина видит, что женщина последовательна и надежна, ему легче выражать себя. Здесь следует также отметить доверие, в частности в решениях. Продемонстрируйте, что вы полагаетесь на своего партнера и принимаете его решения.

Надежному партнеру можно открыться / unsplash.com

Терпение и понимание. Уже отмечалось, что мужчинам нужно больше времени на обработку своих эмоций. Не стоит сразу ждать расположения и помнить о границах. У каждого из нас есть своя черта, за которую не стоит переступать. Значительное давление может привести к тому, что партнер просто закроется в себе.

Безусловная любовь. Это мощная сила в любых отношениях. Любовь, которую не нужно доказывать, принятие партнера таким, какой он есть создает атмосферу доверия.

Покажите любовь, которую не нужно доказывать / growthlodge.com

Общие воспоминания. Ничто так не объединяет как совместно пережитые приключения. Они напоминают о тех или иных эмоциях, которые родны обоим партнерам. Вы знаете, что разделить их не сможете больше ни с кем, поэтому это важный элемент доверия.

Дружба. Мы дружим с теми, кому доверяем. Не исключением есть и партнеры. Благодаря дружбе можно создать такую связь, которая выходит за рамки романтики и физического влечения, и углубляется в общий опыт. Крепкая дружба подразумевает и взаимную поддержку.