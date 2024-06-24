Пара поляков устроила секс-марафон в самолете и не реагировала на замечания экипажа

В самолете из Испании в Германию было очень "горячо", правда, пассажиры и экипаж от такого напряжения в воздухе были не в восторге. А все потому, что двое пассажиров занимались сексом во время полета и не реагировали на замечания.

Горячую пару никто не мог остановить

Инцидент произошел 19 июня в самолете авиакомпании Lufthansa, который направлялся из испанского города Аликанте в немецкий Мюнхен. Влюбленные бесстыдно занимались сексом у всех на глазах.

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Оказалось, что безудержными любовниками были граждане Польши – 44-летний мужчина и его 40-летняя спутница. Они "совершали сексуальные акты друг над другом" прямо на пассажирских креслах. Когда экипаж рейса сделал любовникам замечание, те набросились на них с оскорблениями.

Рейс длится 2 часа 30 минут, а унять неудержимую пару так и не смогли. Их сексуальные потехи завершились лишь когда во время приземления в аэропорту Мюнхена к нарушителям вызвали правоохранителей.

Теперь мужчину и женщину ожидает расследование со стороны государственной полиции Баварии за нарушение общественного порядка.