Пара поляків влаштувала секс-марафон у літаку й не реагувала на зауваження екіпажу

У літаку з Іспанії до Німеччини було дуже "гаряче", щоправда, пасажири та екіпаж від такої напруги у повітрі були не в захваті. А все тому, що двоє пасажирів займалися сексом під час польоту й не реагували на зауваження.

Гарячу пару ніхто не міг зупинити

Інцидент трапився 19 червня у літаку авіакомпанії Lufthansa, який прямував з іспанського міста Аліканте до німецького Мюнхена. Закохані безсоромно займалися сексом в усіх на очах.

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Виявилося, що нестримними коханцями були громадяни Польщі – 44-річний чоловік та його 40-річна супутниця. Вони "здійснювали сексуальні акти один над одним" прямо на пасажирських кріслах. Коли екіпаж рейсу зробив коханцям зауваження, ті накинулися на них з образами.

Рейс триває 2 години 30 хвилин, а вгамувати нестримну пару так і не змогли. Їхні сексуальні потіхи завершилися лиш коли під час приземлення в аеропорту Мюнхена до порушників викликали правоохоронців.

Тепер на чоловіка та жінку очікує розслідування з боку державної поліції Баварії за порушення громадського порядку.