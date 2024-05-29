Вместо цветов – мешки с бельем: прачечные стали любимым местом для свиданий поколения Z

Поколение Z имеет свои представления о романтике. Одним из любимых мест для свиданий молодежи стали прачечные. Когда вместо свечей и роз вокруг – мешки с грязным бельем.

Молодежь считает, что прачечные – отличный вариант для свиданий. Бюджетно, романтично и можно понаблюдать, как работают огромные стиральные машины.

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Как прачечные стали любимым местом для свиданий поколения Z

Представители поколения Z – открыты к новым романтическим экспериментам. Аниесса, которая встречается в прачечной с Эмилио, рассказала, что это – их любимое место встречи. Примерно за 50 долларов они получают возможность не только постирать вещи, но и прекрасно провести время вместе.

Здесь мы встречаемся, смеемся, разговариваем, наблюдаем за людьми. И мы лакомимся сладостями, пока работают машины,

– поделилась девушка.

В свою очередь Моника заявила, что лучшие моменты с мужем провела именно в прачечной. Лучше уж быть там, но с любимым, чем отправиться, например, в Италию с человеком, который тебе совершенно безразличен.

В то же время некоторые из молодежи признается: такие свидания в прачечной стали популярными, в частности, благодаря инфляции. Поход в кино и ужин в ресторане уже стали слишком дорогими, чтобы иметь возможность себе это позволить на постоянной основе.

Эрин Карпентер – владелица прачечной – рассказала, что пытается сделать эту локацию максимально комфортной для людей. Ожидать свои вещи можно в удобной и вайбовой атмосфере.

Между тем эксперт по отношениям заметил: свидание в прачечной – замечательный стресс-тест. Он позволит увидеть, как потенциальный партнер или партнерша справится со стрессом, например, тогда, когда стиральная машинка сломается.