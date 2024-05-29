Молодь вважає, що пральні – чудовий варіант для побачень. Бюджетно, романтично й можна поспостерігати, як працюють величезні пральні машини.

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Як пральні стали улюбленим місцем для побачень покоління Z

Представники покоління Z – відкриті до нових романтичних експериментів. Анієсса, яка зустрічається у пральній з Еміліо, розповіла, що це – їхнє улюблене місце зустрічі. Приблизно за 50 доларів вони отримують можливість не лише випрати речі, але й чудово провести час разом.

Тут ми зустрічаємося, сміємося, розмовляємо, спостерігаємо за людьми. І ми ласуємо солодощами, поки працюють машини,

– поділилася дівчина.

Своєю чергою Моніка заявила, що найкращі моменти з чоловіком провела саме у пральній. Краще вже бути там, але з коханим, аніж вирушити, наприклад, до Італії з людиною, яка тобі геть байдужа.

Водночас дехто з молоді зізнається: такі побачення у пральні стали популярними, зокрема, завдяки інфляції. Похід до кіно та вечеря у ресторані вже стали надто дорогими, аби могти собі це дозволити на постійній основі.

Ерін Карпентер – власниця пральні – розповіла, що намагається зробити цю локацію максимально комфортною для людей. Очікувати свої речі можна у зручній та вайбовій атмосфері.

Тим часом експерт зі стосунків зауважив: побачення у пральній – чудовий стрес-тест. Він дозволить побачити, як потенційний партнер або партнерка упорається зі стресом, наприклад, тоді, коли пральна машинка зламається.