Война не стала помехой любви
Кристина и Денис познакомились в Белгород-Днестровском еще до полномасштабного вторжения России. Влюбленные признались – это была любовь с первого взгляда.
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В то время Денис проходил в Белгород-Днестровском военную службу. Отношения между пограничником и его избранницей закрутились быстро. Однако после 24 февраля 2022 года влюбленную пару разлучила война. Денис отправился вместе с побратимами защищать южные рубежи Украины от врага.
Однако ни одно расстояние не помешало настоящей любви и отношения пары выдержали испытания.
Отношения на расстоянии реальные, когда каждый из нас понимает и точно знает, что любить – это не только смотреть друг на друга, а смотреть в одном направлении,
– рассказал Денис.
В начале февраля молодожены поженились в Одессе и поделились сказочными фотографиями у моря. На них счастливый пограничник в форме обнимает и целует свою невесту в белом платье.
Молодожены поженились в Одессе / Фото Одесского пограничного отряда
Кстати, ранее мы рассказывали о сапере Андрее Однолько, который на войне потерял ногу, а после реабилитации обвенчался с женой во Львове. Больше об их истории – читайте здесь.