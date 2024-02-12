Война не стала помехой любви

Кристина и Денис познакомились в Белгород-Днестровском еще до полномасштабного вторжения России. Влюбленные признались – это была любовь с первого взгляда.

Читайте также Молодожены поженились в стиле "Великого Гэтсби": фото с мрачной и роскошной свадьбы

В то время Денис проходил в Белгород-Днестровском военную службу. Отношения между пограничником и его избранницей закрутились быстро. Однако после 24 февраля 2022 года влюбленную пару разлучила война. Денис отправился вместе с побратимами защищать южные рубежи Украины от врага.

Однако ни одно расстояние не помешало настоящей любви и отношения пары выдержали испытания.

Отношения на расстоянии реальные, когда каждый из нас понимает и точно знает, что любить – это не только смотреть друг на друга, а смотреть в одном направлении,

– рассказал Денис.

В начале февраля молодожены поженились в Одессе и поделились сказочными фотографиями у моря. На них счастливый пограничник в форме обнимает и целует свою невесту в белом платье.

Молодожены поженились в Одессе / Фото Одесского пограничного отряда

Кстати, ранее мы рассказывали о сапере Андрее Однолько, который на войне потерял ногу, а после реабилитации обвенчался с женой во Львове. Больше об их истории – читайте здесь.