Подросток поставил 10 долларов, что женится на подруге: спустя годы видео смотрели на свадьбе

Саванна и Броди Ричардс вместе еще со школы. Их история любви может растрогать любого, ведь еще в школе Броди решил – когда-то Саванна станет его женой.

Подросток заключил пари и выиграл

Сейчас Броди и Саванне 25 и 24 года соответственно. Несколько месяцев назад влюбленные поженились и воспитывают годовалую дочь.

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Познакомились будущие супруги на силовых тренировках в старшей школе в 2016 году. Броди сразу заметил Саванну, которая активно болела за его команду. Как-то он бросил в девушку мяч, на котором написал: "Ты только что поймала свидание по дороге домой". Так что девушка не возразила, когда парень провел ее домой.

15-летнему Броде очень понравилась Саванна. Как-то, когда девушка тренировалась, а парень сидел вместе с подругой в зале, то сказал на видео: "Я женюсь на Саванне. Ставлю на это 10 баксов". А после того он пожал подруге руку.

Вам по 15 лет, вы не женитесь. Такого не бывает,

– ответила подруга.

Видео оказалось пророческим и через 8 лет пара поженилась. Подруга Броди все это время хранила видео, поэтому на свадьбе его показали всем. Саванна была поражена.

Впоследствии молодожены поделилась роликом в тиктоке и получили тонну положительных комментариев и лайков. Все восхищались их историей любви.

Смотрите видео о том, как подростковая любовь переросла в семью:

Я, честно говоря, чувствую себя благословенной. Я каждый день благодарю Бога за то, что он ввел этого мужчину в мою жизнь. Спасибо за любовь и заботу, которые он проявляет ко мне. Мы прожили это вместе, когда нам было 15 и 16 лет, и в этом году будет 24 и 25,

– сказала Саванна.

Кстати, подруга, которая сняла Броди на видео, не смогла приехать на свадьбу. Однако она прислала молодоженам 10 долларов по почте. Броди и Саванна положили их в рамку.