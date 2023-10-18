Почему знаменитости разводятся чаще, чем обычные пары

Все замечали, что развод звездных пар – вещь обыденная. В Голливуде есть множество знаменитостей, которые женятся по несколько раз. В то же время, обычные люди не так часто решаются на развод.

Секрет частых разводов звезд раскрыт

Адвокат по семейному праву из Нью-Джерси Линда Хинкл объяснила, почему так случается. По ее словам, все просто – знаменитости могут позволить себе разводиться.

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Многие пары остаются вместе, потому что не могут по-другому поддерживать образ жизни, который они хотят для себя или своих детей. В то же время знаменитости являются финансово обеспеченными и поэтому им комфортно уйти,

– объяснила адвокат.

Она добавила, что разводы среди звезд часто случаются из-за напряженного графика работы.

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Существует ли сезон разводов

Доцент социологии Джули Бринс рассказала, что пик разводов преимущественно приходится на март и август. Очевидно, что этому есть объяснение. Отпуска и праздники семьи обычно проводят вместе. В этот период партнеры отвлекаются от рутины и могут больше подумать о том, куда движется их брак и одобрить решение о будущем.

Так что можно говорить, что в США существует определенный сезон разводов.

Последние звездные разводы