Настоящая причина, почему принц Уильям никогда не носит обручальное кольцо

Принца Уильяма никогда не замечали с обручальным кольцом на безымянном пальце. Выяснилось, что у него никогда и не было этого особенного атрибута.

Кейт Миддлтон часто фотографируют с невероятно красивым кольцом с большим сапфиром и бриллиантами. Как так случилось, что ее муж не носит обручальное кольцо – читайте дальше.

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Уильям просто не любит украшения

За месяц до королевской свадьбы дворец Сент-Джеймс объявил, что Уильям не получит кольцо, когда они с Кейт будут объявлять клятвы. Инсайдеры рассказали, что принц просто не любит носить драгоценности в повседневном стиле.

Он не любитель драгоценностей. Он никогда их не носил. Он решил, что не хочет носить их сейчас. Все зависит от личных предпочтений,

– говорили инсайдеры.

В 2018 году королевская комментатор Элоиза Паркер рассказала, что на самом деле для мужчин из королевской семьи необязательно носить обручальные кольца. Покойный принц Филипп тоже его не носил.

"Я думаю, что когда на твою свадьбу смотрят миллионы, все знают, что ты женат", – добавила Паркер.



Обручальное кольцо заметно только у Кейт / Фото с инстаграма принца и принцессы Уэльских

Заметим, на самом деле такая вещь как кольцо не делает вашу семейную жизнь лучше или счастливее. Некоторые супружеские пары отказались от этого атрибута.