Неожиданные признания: почему пары чаще всего перестают заниматься сексом
Источник:Health shorts
Многие пары с длительным стажем брака перестают заниматься сексом. Их ответы помогли выделить 5 причин, почему так происходит.
То, что супруги перестают заниматься сексом, не означает, что между ними угасла любовь. Причины могут быть самыми разными: от физических до трагических.
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Почему супруги перестают заниматься сексом
Конфликт в отношениях
Качество и частота секса зависит от отношения к партнеру или партнерше. Если между супругами разразился конфликт, это, конечно же, повлияет на их интимную жизнь. Чтобы улучшить ее, необходимо наладить здоровые отношения в паре.
Нехватка доверия
Доверие – must have для пары или супругов. Именно она создает комфорт и безопасность и гарантирует качественный секс.
Неверность
Одна из главных причин разводов. Разрушает не только будущих супругов, но и их интимную жизнь в настоящем.
Вагинизм
Очень неприятное состояние, при котором происходит рефлекторный спазм мышечных тканей полового органа. Женщине становится больно заниматься сексом.
Пережитое насилие
Жуткая статистика: только в США ежегодно почти 500 тысяч человек испытывает сексуальное насилие. Без сомнения, это влияет на дальнейшую интимную жизнь.