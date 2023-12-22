Неожиданные признания: почему пары чаще всего перестают заниматься сексом

Многие пары с длительным стажем брака перестают заниматься сексом. Их ответы помогли выделить 5 причин, почему так происходит.

То, что супруги перестают заниматься сексом, не означает, что между ними угасла любовь. Причины могут быть самыми разными: от физических до трагических.

Обратите внимание Как ежедневные занятия сексом изменят вашу жизнь: ответ удивит

Почему супруги перестают заниматься сексом

Конфликт в отношениях

Качество и частота секса зависит от отношения к партнеру или партнерше. Если между супругами разразился конфликт, это, конечно же, повлияет на их интимную жизнь. Чтобы улучшить ее, необходимо наладить здоровые отношения в паре.

Нехватка доверия

Доверие – must have для пары или супругов. Именно она создает комфорт и безопасность и гарантирует качественный секс.

Неверность

Одна из главных причин разводов. Разрушает не только будущих супругов, но и их интимную жизнь в настоящем.

Вагинизм

Очень неприятное состояние, при котором происходит рефлекторный спазм мышечных тканей полового органа. Женщине становится больно заниматься сексом.

Пережитое насилие

Жуткая статистика: только в США ежегодно почти 500 тысяч человек испытывает сексуальное насилие. Без сомнения, это влияет на дальнейшую интимную жизнь.