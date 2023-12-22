Несподівані зізнання: чому пари найчастіше перестають займатися сексом

Багато пар з тривалим стажем шлюбу перестають займатися сексом. Їхні відповіді допомогли виділити 5 причин, чому так стається.

Те, що подружжя перестає займатися сексом, не означає, що між ними згасло кохання. Причини можуть бути найрізноманітнішими: від фізичних до трагічних.

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Чому подружжя перестають займатися сексом

Конфлікт у стосунках

Якість та частота сексу залежить від ставлення до партнера або партнерки. Якщо між подружжям спалахнув конфлікт, це, звичайно ж, вплине на їхнє інтимне життя. Щоб покращити його, необхідно налагодити здорові стосунки у парі.

Брак довіри

Довіра – must have для пари або подружжя. Саме вона створює комфорт та безпеку у стосунках й гарантує якісний секс.

Невірність

Одна з головних причин розлучень. Руйнує не лише майбутнє подружжя, але й їхнє інтимне життя у сьогоденні.

Вагінізм

Дуже неприємний стан, при якому відбувається рефлекторний спазм м'язових тканин статевого органу. Жінці стає боляче займатися сексом.

Пережите насилля

Моторошна статистика: лише у США щороку майже 500 тисяч людей зазнає сексуального насилля. Без сумніву, це впливає на подальше інтимне життя.