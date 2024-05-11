Почему мы не отпускаем бывших: психологи наконец-то ответили

Для многих людей прощание с бывшими проходит очень травматично. Отпустить человека, которого еще вчера любил, оказывается непосильной задачей.

Любовь не проходит за день, поэтому вполне нормально, что некоторые люди не могут быстро отпустить бывших. Психологи объяснили, почему возникает зацикленность и как пережить болезненный опыт.

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Почему люди зацикливаются на бывших

Вы не хотели разрыва

Если разрыв был односторонним, то человек, которого покинули, переживает больше. Инициатор имел время подготовиться к разрыву и много о нем подумать. Зато для другого человека это может стать шоком.

Если вы не понимаете, почему так произошло, то чувствовать боль, угнетение и разочарование – нормально.

Так как быть? Сначала признайте, что ваша печаль и другие негативные эмоции – это нормальная реакция. Позвольте себе пережить эти чувства. Если причину разрыва вы так и не поняли, то постарайтесь найти собственную, чтобы и для себя поставить точку.

Также вы можете подумать об этих отношениях, как о ценном опыте.

"А если бы мы..."

Бывает, что отношения завершились, а вы продолжаете о них фантазировать, придумываете совместное будущее и тому подобное. В таком случае вы зациклены даже не на человеке, а на иллюзиях о нем. Все ваши фантазии – это выдумка. Реальность с этим человеком могла бы быть совсем другой.

Так как быть? Живите здесь и сейчас, сосредотачивайтесь на реальной жизни. Займитесь новым хобби, чтобы захватить свое внимание чем-то другим. Стройте интересные планы на сегодня – завтра и выполняйте их. Поймите, что ваша жизнь происходит сейчас. Реальные цели важнее, чем нафантазированное будущее с человеком, который вас покинул.



Советы психологов, как забыть бывшего / Фото Liza Summer, Pexels

Бывший или бывшая до сих пор в вашей жизни

Если вы видитесь с бывшим, потому что у вас общая компания, продолжаете следить за его социальными сетями, или просто держите его подарки на видном месте, то, понятное дело, что вам будет сложнее его забыть. Все это будет пробуждать ностальгию и печаль по отношениям.

Так как быть? Важно на некоторое время ограничить присутствие бывшего или бывшей в вашей жизни. Создайте физическую и цифровую дистанцию, чтобы свыкнуться с разрывом и пережить все соответствующие эмоции. Для этого отпишитесь от бывшего в соцсетях и избегайте какое-то время совместной компании.

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Вам сделали больно

Одной из причин, почему вы не можете забыть бывшего бойфренда или девушку, является боль, которую вам нанесли. Если вы не услышали извинений, то будете думать о ситуации снова и снова, и она постоянно будет причинять вам боль.

Так как быть? В таком случае лучшее решение – обратиться за помощью к терапевту. Он поможет вам пережить болезненный опыт и подскажет, как отпустить боль, которую нанес бывший.

Помните, что рано или поздно, вы таки забудете этого человека и начнете двигаться дальше. Вы обязательно встретите новую любовь и благодаря прошлому опыту будете в отношениях еще лучше.