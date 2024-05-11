Кохання не проходить за день, то ж цілком нормально, що деякі люди не можуть швидко відпустити колишніх. Психологи пояснили, чому виникає зацикленість і як пережити болючий досвід.

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Чому люди зациклюються на колишніх

Ви не хотіли розриву

Якщо розрив був одностороннім, то людина, яку покинули, переживає більше. Ініціатор мав час підготуватися до розриву й багато про нього подумати. Натомість для іншої людини це може стати шоком.

Якщо ви не розумієте, чому так сталося, то відчувати біль, пригнічення та розчарування – нормально.

То як бути? Спершу визнайте, що ваш сум та інші негативні емоції – це нормальна реакція. Дозвольте собі пережити ці почуття. Якщо причину розриву ви так і не зрозуміли, то постарайтеся знайти власну, щоб і для себе поставити крапку.

Також ви можете подумати про ці стосунки, як про цінний досвід.

"А якби ми..."

Буває, що стосунки завершилися, а ви продовжуєте про них фантазувати, вигадуєте спільне майбутнє тощо. У такому випадку ви зациклені навіть не на людині, а на ілюзіях про неї. Усі ваші фантазії – це вигадка. Реальність з цією людиною могла б бути зовсім іншою.

То як бути? Живіть тут і зараз, зосереджуйтеся на реальному житті. Займіться новим хобі, аби захопити свою увагу чимось іншим. Будуйте цікаві плани на сьогодні – завтра і виконуйте їх. Зрозумійте, що ваше життя відбувається зараз. Реальні цілі важливіші, аніж нафантазоване майбутнє з людиною, яка вас покинула.



Поради психологів, як забути колишнього / Фото Liza Summer, Pexels

Колишній або колишня досі у вашому житті

Якщо ви бачитеся з колишнім, бо у вас спільна компанія, продовжуєте слідкувати за його соціальними мережами, або просто тримаєте його подарунки на видному місці, то, ясна річ, що вам буде складніше його забути. Усе це буде пробуджувати ностальгію та сум за стосунками.

То як бути? Важливо на деякий час обмежити присутність колишнього чи колишньої у вашому житті. Створіть фізичну та цифрову дистанцію, щоб звикнутися з розривом і пережити усі відповідні емоції. Для цього відпишіться від колишнього у соцмережах та уникайте якийсь час спільної компанії.

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Вам зробили боляче

Однією з причин, чому ви не можете забути колишнього бойфренда або дівчину, є біль, який вам завдали. Якщо ви не почули вибачень, то будете думати про ситуацію знову і знову, й вона постійно завдаватиме вам болю.

То як бути? У такому випадку найкраще рішення – звернутися за допомогою до терапевта. Він допоможе вам пережити болючий досвід й підкаже, як відпустити біль, який завдав колишній.

Пам'ятайте, що рано чи пізно, ви таки забудете цю людину й почнете рухатися далі. Ви обов'язково зустрінете нове кохання й завдяки минулому досвіду будете у стосунках ще кращими.