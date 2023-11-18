Позы, которые стоит попробовать во время первого секса: как сделать это максимально комфортным

Первый секс вызывает определенные волнения и они нормальны. Даже если вы имеете представление как и что делать, совсем другое дело попробовать это с партнером.

Поэтому специалисты выделяют несколько поз, которые помогут приобрести этот опыт. Но, прежде всего, важно помнить о средствах контрацепции, благодаря которым можно защититься от половых инфекций и нежелательной беременности.

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Максимум комфорта

"Секс имеет широкое значение и включает в себя много разных вариаций", – считает преподаватель сексуальных вопросов Эль Чейз. Первый опыт можно сделать максимально комфортным для себя и партнера.

Если вы не готовы к полному проникновению, попробуйте позу "догги-стайл" для начинающих. Станьте в позу собаки, пусть ваш партнер продвинет свой пенис под вас и через ваш клитор. Обхватите его и прижмите к себе.

Иногда планы могут пойти не по плану и проникновение не происходит. В таком случае попробуйте мастурбацию. Повернитесь лицом к партнеру, накинув ноги друг на друга. Можно мастурбировать пальцами.

Если у вашего партнера большой пенис, попробуйте положение лицом вниз. Попытайтесь приподнять бедра и немного выгнуть спину, чтобы улучшить угол входа. Медленные движения помогут более удобному проникновению.

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Миссионерскую позу считают скучной, но если вам нужен традиционный опыт, то не обходите его вниманием. Здесь важен зрительный контакт между партнерами и если вы немного застенчивы, то партнер сможет прикрыть вас своим телом.

Не торопитесь с проникновением, а лучше познакомьтесь друг с другом. Используйте прикосновения, игрушки – выясните, что может нравиться вам для достижения максимального эффекта. Начните с горячей прелюдии прежде, чем перейти к делу.

Если ваш партнер тоже впервые, сядьте ему на колени, развернувшись лицом друг к другу. Легко покачивайтесь, чтобы удержать его. Также можете попробовать положение бок о бок – максимально обнимите друг друга. Таким образом, вы можете контролировать глубину проникновения.

Когда первый секс немного напрягает, воспользуйтесь обычной позой собаки. Станьте на колени, нагнитесь, сожмите ноги вместе, если требуете неглубокого проникновения. Слегка качайте бедрами.

Еще раз важный аспект – позаботьтесь о своей безопасности. Используйте презервативы, чтобы избежать нежелательных инфекций и незапланированной беременности.