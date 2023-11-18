Пози, які варто спробувати під час першого сексу: як зробити це максимально комфортним

Перший секс викликає певні хвилювання і вони є нормальними. Навіть якщо ви маєте уявлення як і що робити, зовсім інша справа спробувати це з партнером.

Тому фахівці виділяють декілька поз, які допоможуть набути цей досвід. Але передусім важливо пам'ятати про засоби контрацепції, завдяки яким можна захиститися від статевих інфекцій і небажаної вагітності.

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Максимум комфорту

"Секс має широке значення і містить багато різних варіацій", – вважає викладач сексуальних питань Ель Чейз. Перший досвід можна зробити максимально комфортним для себе і партнера.

Якщо ви не готові до повного проникнення, спробуйте позу "доггі-стайл" для початківців. Станьте в позу собаки, нехай ваш партнер просуне свій пеніс під вас і через ваш клітор. Обхопіть його рукою та притисніть до себе.

Іноді плани можуть піти не за планом і проникнення не відбувається. У такому випадку спробуйте мастурбацію. Поверніться обличчям до партнера, накинувши ноги одна на одну. Можна мастурбувати пальцями.

Якщо у вашого партнера великий пеніс, спробуйте положення обличчям вниз. Спробуйте підняти стегна та трохи вигнути спину, щоб покращити кут входу. Повільні рухи допоможуть більш комфортному проникненню.

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Місіонерську позу вважають нудною, але якщо вам потрібен традиційний досвід, то не оминайте її увагою. Тут важливий зоровий контакт між партнерами і якщо ви трохи сором'язливі, то партнер зможе прикрити вас своїм тілом.

Не поспішайте з проникненням, а краще познайомтесь одне з одним. Використовуйте дотики, іграшки – з'ясуйте, що може вам подобатися для досягнення максимального ефекту. Почніть з гарячої прелюдії, перш ніж перейти до справи.

Якщо ваш партнер теж вперше, сядьте йому на коліна, розвернувшись обличчям одне до одного. Легенько погойдуйтесь, щоб утримати його. Також можете спробувати положення пліч-о-пліч – максимально обійміть одне одного. Таким чином ви можете контролювати глибину проникнення.

Коли перший секс трохи напружує, скористайтеся звичайною позою собаки. Станьте навколішки, нагніться, стисніть ноги разом, якщо потребуєте неглибокого проникнення. Злегка качайте стегнами.

Ще раз важливий аспект – попіклуйтеся про свою безпеку. Користуйтеся презервативами, аби уникнути небажаних інфекцій і незапланованої вагітності.