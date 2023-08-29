Как подготовиться к первому сексу: 10 интимных советов, которые сделают его отличным

29 августа 2023, 22:00
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"Вечер"

Первый секс – важный момент в жизни каждого человека. Во многих случаях этот опыт отрицательный, иногда даже травматический. Однако это событие может быть приятным, если правильно к нему подготовиться и учесть некоторые детали.

Главное – быть готовым к этому. Не нужно спешить взрослеть, избавляться от целомудрия. Важно ментально дорасти до секса, а не просто согласиться на уговоры партнера или партнерши, чтобы не обидеть.

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Первый секс должен произойти с человеком, к которому есть настоящие чувства, с которым вы действительно строите серьезные отношения, чувствуете себя в безопасности.

Как подготовиться к первому сексу

  1. Занимайтесь сексом только тогда, когда сами этого желаете. И совсем неважно первый это раз или сотый.
  2. Всегда используйте контрацепцию. Она предохраняет не только от нежелательной беременности, но и от неприятных болезней.
  3. Не стесняйтесь того, что до какого-то возраста у вас не было секса. Никто не имеет права стыдить вас из-за этого. Ваше тело – ваше дело.
  4. Посмотрите образовательные видео на тему секса. Так у вас будет общее представление о том, как все будет происходить.
  5. Не бойтесь остановиться в любой момент. Если во время полового акта вам больно или неприятно – не терпите. Объясните это партнеру и попросите остановиться.


Как подготовиться к первому сексу / Фото Pixabay

  1. Не спешите. Пусть прелюдия будет длинной и страстной, доведите обоих до максимального возбуждения. В таком случае высока вероятность, что девушке не будет больно.
  2. Используйте дополнительные лубриканты. Они помогут облегчить половой акт.
  3. Не ждите чего-нибудь феерического. Просто наслаждайтесь каждым моментом, этими новыми ощущениями.
  4. Обнимайтесь после секса. Это придаст этому событию нежность, оставит больше приятных воспоминаний.
  5. Поговорите о случившемся. Расскажите о своих понравившихся ощущениях, что хотели бы изменить.
Автор: Даша Птаховська