Як підготуватися до першого сексу: 10 інтимних порад, які зроблять його чудовим

29 серпня 2023, 22:00
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Джерело:

"Вечір"

Перший секс є важливим моментом у житті кожної людини. У багатьох випадках цей досвід є негативним, інколи навіть травматичним. Однак ця подія може бути приємною, якщо правильно до неї підготуватися та врахувати деякі деталі.

Головне – бути готовим до цього. Не потрібно поспішати дорослішати, позбуватися цноти. Важливо ментально дорости до сексу, а не просто погодитися на вмовляння партнера чи партнерки, щоб не образити.

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Перший секс має статися з людиною, до якої є справжні почуття, з якою ви справді будуєте серйозні стосунки, почуваєтеся в безпеці.

Як підготуватися до першого сексу

  1. Займайтеся сексом лише тоді, коли самі цього хочете. І зовсім неважливо перший це раз, чи сотий.
  2. Завжди використовуйте контрацепцію. Вона вберігає не лише від небажаної вагітності, а й від неприємних хвороб.
  3. Не соромтеся того, що до якогось певного віку у вас не було сексу. Ніхто не має права соромити вас через це. Ваше тіло – ваше діло.
  4. Подивіться освітні відео на тему сексу. Так у вас буде загальне уявлення того, як все відбуватиметься.
  5. Не бійтеся зупинитися в будь-який момент. Якщо під час статевого акту вам боляче чи неприємно – не терпіть. Поясніть це партнеру чи партнерці й попросіть зупинитися.


Як підготуватися до першого сексу / Фото Pixabay

  1. Не поспішайте. Нехай прелюдія буде довгою та пристрасною, доведіть обох до максимального збудження. У такому випадку є висока ймовірність, що дівчині не буде боляче.
  2. Використовуйте додаткові лубриканти. Вони допоможуть полегшити статевий акт.
  3. Не очікуйте чогось феєричного. Просто насолоджуйтесь кожним моментом, цими новими відчуттями.
  4. Обіймайтеся після сексу. Це додасть цій події ніжності, залишить більше приємних спогадів.
  5. Поговоріть про те, що сталося. Розкажіть, про свої відчуття, що сподобалося, що хотіли б змінити.
Автор: Даша Птаховська