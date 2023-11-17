"Это твоя вина": что делать, если партнер постоянно обвиняет вас во всех бедах

Если ваш партнер постоянно обвиняет вас во всех бедах, это означает, что он осуществляет определенную эмоциональную форму насилия. Таким образом он освобождает себя от ответственности за произошедшее и вдобавок влияет на вашу самооценку.

Психолог Валерия Сабатер рассказала, что именно с этой проблемой пары очень часто идут на терапию. Критика и проекция чувства вины являются частыми причинами того, почему люди решают развестись.

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Почему партнер во всем обвиняет вас

По данным исследования Университета Гранады, часто в постоянному обвинению кого-то скрывается нехватка навыков эмоционального интеллекта. Человек сеет чувство вины у другого человека и использует это как оружие. Причина в том, что он не знает, как по-другому справиться с собственными разочарованиями.

Кроме того, обвинение других является способом для избежания собственной ответственности. То есть вместо того, чтобы решать проблемы, ваш партнер решает просто обвинить во всем вас и таким образом переложить собственный дискомфорт на ваши плечи. Такое поведение свидетельствует о незрелость личности.

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В то же время исследование, опубликованное в Personality and Individual Differences, говорит, что партнер может использовать чувство вины как механизм защиты. Специалисты время от времени встречаются с людьми, которые не могут решить свои проблемы, преодолеть тревогу и ограничения. Вместо того чтобы обсуждать эти вопросы напрямую, они пытаются решить их, направляя свои невзгоды на других. Как сказал Карл Юнг: "Все, что нас раздражает у других, помогает нам понять самих себя".

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Ответ на вопрос, почему ваш партнер обвиняет вас во всем, может состоять в том, что он имеет нарциссическую личность.

Почему партнер постоянно во всем обвиняет вас / Фото Pexels, RDNE Stock project

Как справиться с такой ситуацией

Если вы любите своего партнера и хотите наладить с ним отношения, то должны ввести механизм, способствующий хорошему диалогу между вами.

Объясните ситуацию.

Приведите примеры. Например: "Вчера ты обвинил меня в...".

Сохраняйте спокойствие, не угрожайте человеку и не осуждайте.

Объясните, какие чувства вызывают у вас постоянные обвинения.

Скажите, что вы хотите понять чувство вашего партнера, однако такое поведение вредит вашим отношениям.

Позвольте партнеру высказать свое мнение, не перебивайте его.

Предложите возможные решения вашей проблемы. Например, скажите: "Вместо того, чтобы обвинять меня, скажи, что не так и что ты чувствуешь".

Если это не поможет, лучше обратиться к специалисту. Однако если партнер не захочет этого делать, то помните – ваше психологическое благополучие должно быть на первом месте.