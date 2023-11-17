"Это твоя вина": что делать, если партнер постоянно обвиняет вас во всех бедах
Источник:Exploring your mind
Если ваш партнер постоянно обвиняет вас во всех бедах, это означает, что он осуществляет определенную эмоциональную форму насилия. Таким образом он освобождает себя от ответственности за произошедшее и вдобавок влияет на вашу самооценку.
Психолог Валерия Сабатер рассказала, что именно с этой проблемой пары очень часто идут на терапию. Критика и проекция чувства вины являются частыми причинами того, почему люди решают развестись.
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Почему партнер во всем обвиняет вас
По данным исследования Университета Гранады, часто в постоянному обвинению кого-то скрывается нехватка навыков эмоционального интеллекта. Человек сеет чувство вины у другого человека и использует это как оружие. Причина в том, что он не знает, как по-другому справиться с собственными разочарованиями.
Кроме того, обвинение других является способом для избежания собственной ответственности. То есть вместо того, чтобы решать проблемы, ваш партнер решает просто обвинить во всем вас и таким образом переложить собственный дискомфорт на ваши плечи. Такое поведение свидетельствует о незрелость личности.
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В то же время исследование, опубликованное в Personality and Individual Differences, говорит, что партнер может использовать чувство вины как механизм защиты. Специалисты время от времени встречаются с людьми, которые не могут решить свои проблемы, преодолеть тревогу и ограничения. Вместо того чтобы обсуждать эти вопросы напрямую, они пытаются решить их, направляя свои невзгоды на других. Как сказал Карл Юнг: "Все, что нас раздражает у других, помогает нам понять самих себя".
Интересно Хотеть брака, а не свадьбы: как понять, готовы ли вы к женитьбеЛюбопытно! Ответ на вопрос, почему ваш партнер обвиняет вас во всем, может состоять в том, что он имеет нарциссическую личность.
Почему партнер постоянно во всем обвиняет вас / Фото Pexels, RDNE Stock project
Как справиться с такой ситуацией
Если вы любите своего партнера и хотите наладить с ним отношения, то должны ввести механизм, способствующий хорошему диалогу между вами.
- Объясните ситуацию.
- Приведите примеры. Например: "Вчера ты обвинил меня в...".
- Сохраняйте спокойствие, не угрожайте человеку и не осуждайте.
- Объясните, какие чувства вызывают у вас постоянные обвинения.
- Скажите, что вы хотите понять чувство вашего партнера, однако такое поведение вредит вашим отношениям.
- Позвольте партнеру высказать свое мнение, не перебивайте его.
- Предложите возможные решения вашей проблемы. Например, скажите: "Вместо того, чтобы обвинять меня, скажи, что не так и что ты чувствуешь".
Если это не поможет, лучше обратиться к специалисту. Однако если партнер не захочет этого делать, то помните – ваше психологическое благополучие должно быть на первом месте.