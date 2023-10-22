Мужчина 11 лет изменял своей жене: какие есть 7 очевидных признаков неверности

40-летний отец троих детей признался, что изменял своей жене в течение 11 лет их брака. Он назвал семь признаков, которые могут свидетельствовать о неверности партнера.

Среди них те, которые могут указывать только на намерения относительно неверности. Но одно очевидное, что измена уже состоялась.

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7 признаков неверности партнера

Гаджеты. В эпоху цифровых технологий чуть ли не вся частная информация о человеке может содержаться в смартфоне. Если партнер внезапно начинает защищать свой телефон или компьютер, меняет пароли, переворачивает мобильный лицевой стороной вниз – это может вызвать беспокойство. Конечно, каждый имеет право на конфиденциальность, но если это возникло внезапно, то стоит обратить внимание.

Связь. В некоторых случаях измена – это не только физический акт. Отношения строятся на эмоциональных связях. Если партнер начинает отдаляться, избегает глубоких разговоров, все меньше рассказывает об обыденных вещах – это может свидетельствовать о его эмоциональной преданности кому-то другому. Это может проявляться в избежании зрительного контакта, безразличия, забывании важных дат.

Защита. Честность один из основных кирпичиков отношений. Обратите внимание на поведение партнера – если он более агрессивно реагирует на простые вопросы, начинает защищаться, меняет какие-то детали в своих рассказах на одну и ту же тему – это может быть тревожным звоночком.

Секс. Это еще один кирпичик отношений. Внезапное снижение расположения, уменьшение физической близости, нежелание иметь интимные отношения – все это может вызвать беспокойство. Однако здесь следует рассмотреть и учесть фактор стресса, проблем со здоровьем или депрессию.

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Работа. Если партнер внезапно начинает работать до позднего вечера, у него появляются неожиданные командировки – это может указывать на появление третьего в отношениях. Но обратите внимание как именно он объясняет внезапные изменения: имеет ли четкий ответ на ваши вопросы и совпадают ли они со временем, или, возможно, у него действительно появился новый рабочий проект. Этот аспект требует анализа.

Расходы. Часто у пар есть общий счет и через сообщения, каждый раз поступающие из банка о снятии средств, можно отследить расходы партнера. Конечно, непонятные внезапные списания со счетов могут быть использованы для романтического сюрприза. Но если со временем вы его так и не получили – стоит поговорить о таких расходах.

Вина. Одним из признаков того, что партнер изменил, является внезапное появление вины, которое может проявляться разными способами: внимание, чрезмерная забота, неожиданные подарки, комплименты, нежность. Эта чрезмерная компенсация может быть попыткой ослабить личную вину или отвлечь вас от каких-либо подозрений, которые у вас могут возникнуть.