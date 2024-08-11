Самое романтическое предложение руки и сердца

В тиктоке завирусилось невероятно нежное видео с предложения руки и сердца. Оно демонстрирует, что когда есть настоящая любовь – человеку под силу все.

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С начала видео понятно, что пара собиралась снимать танцевальный тикток. Однако в один момент парень стал на одно колено, чем ошеломил любимую. Но еще большим было удивление девушки, когда бойфренд обратился к ней на китайском. Парень не знал ее родного языка, ведь они всегда общались на английском.

Я хочу сказать тебе особые слова и сделать это на твоем родном языке. Извини, что мое произношение может быть несовершенным. Я очень благодарен, что ты есть в моей жизни. Каждый момент, который мы провели вместе, полон счастья. Твоя улыбка освещает мой день. Ты моя родственная душа,

– говорил парень.

Девушка была шокирована. Она прикрыла рот рукой, потому что просто не могла сдержать своих эмоций. Впоследствии парень вытащил листок бумаги и продолжил свою речь. На видео заметно, как у юноши тряслись руки. Девушка в тот момент нежно коснулась его и едва сдерживала слезы.

Когда парень задал ей самый важный вопрос – станет ли она его женой – девушка не колебалась ни секунды и сразу согласилась.

Парень выучил китайский, чтобы сделать предложение любимой: видео

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Пользователи сети не могут сдержать восторг

Под видео пользователи сети оставили множество положительных комментариев. Ведь оно было настолько трогательным, что не оставило равнодушным никого.

"Боже, я плачу. Как сильно он ее любит";

"Я не плачу, я не плачу";

"Он написал все на листочке, чтобы не забыть, но самое главное, что он не забыл, как произносить";

"Ну и зачем вы меня с самого утра умилили? Мне работать надо, а я реву, как бешеная".

"Мои стандарты только что подлетели".

Незнакомцы искренне радовались за пару и желали им быть всегда такими влюбленными.