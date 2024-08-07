Алис не завоевала олимпийскую медаль. В то же время она сделала уникальный вклад в историю спорта и установила новый олимпийский рекорд: преодолела расстояние за 8 минут и 58,67 секунды. Сразу после этого она решила вывести свою личную жизнь на новый уровень.

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Трогательные детали признания в любви

Впоследствии Алис рассказала: она пообещала себе, что если пробежит меньше, чем за 9 минут, то сделает предложение любимому. Это символично, ведь пара вместе уже 9 лет. Установив новый рекорд, она подошла к трибуне, с которой болел ее парень.

Алис опустилась на одно колено и вместо кольца подарила любимому значок с надписью "Любовь в Париже". Счастливый момент попал на видео.

Легкоатлетка Алис сделала предложение любимому: смотрите видео

Сначала парень был немного смущен и одновременно очень рад. А потом "расплылся" в счастливой улыбке. Алис он ответил согласием. Поклонники оставили паре много теплых пожеланий. Поступком Алис восхищаются и замечают, что это – очень смело и классно.