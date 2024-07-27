Из-за критических дней Клэр не смогла пойти в спортзал. А когда она пожаловалась об этом любимому, он заявил: "ты же знаешь, что тебе не нужно этого делать с собой, правда?". Клэр была просто шокирована. В тот момент она еще не знала, что любимый и дальше продолжит пробивать дно. Свою историю она рассказала на сайте Reddit, информирует Love 24.

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"Моя бывшая так делала"

Сначала парень выдавал какие-то загадочные фразы, а потом напрямую попросил Клэр остановить свои критические дни. Вроде когда-то так сделала его бывшая, и это колоссально улучшило их отношения. Для этого девушка использовала противозачаточные средства. Клэр это справедливо возмутило. Она подчеркнула, что является здоровой 23-летней девушкой, которая имеет свою физиологию.

Это безумное предложение – я должна избавиться от своих месячных для его удовольствия. Я так зла на него, что я не могу оправиться от этого,

– заявила Клэр.

Она предложила горе-любовнику найти себе другую женщину. Он сказал, что так и поступит.