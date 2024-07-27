Через критичні дні Клер не змогла піти до спортзалу. А коли вона поскаржилася про це коханому, він заявив: "ти ж знаєш, що тобі не потрібно цього робити з собою, правда?". Клер була просто шокована. Тієї миті вона ще не знала, що коханий і далі продовжить пробивати дно. Свою історію вона розповіла на сайті Reddit, інформує Love 24.

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"Моя колишня так робила"

Спершу хлопець видавав якісь загадкові фрази, а тоді напряму попросив Клер зупинити свої критичні дні. Начебто колись так зробила його колишня, і це колосально покращило їхні стосунки. Для цього дівчина використовувала протизаплідні засоби. Клер це справедливо обурило. Вона наголосила, що є здоровою 23-річною дівчиною, яка має свою фізіологію.

Це божевільна пропозиція – я повинна позбутися своїх місячних для його задоволення. Я така зла на нього, що я не можу оговтатися від цього,

– заявила Клер.

Вона запропонувала горе-коханцю знайти собі іншу жінку. Він сказав, що так і вчинить.