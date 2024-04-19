Парень и девушка одновременно сделали друг другу предложение: видео их реакции

В сети завирусилось видео, на котором девушка делает своему парню предложение, а уже через секунду он также вытаскивает кольцо и делает ей предложение. Пользователи отметили – это действительно судьба.

Они точно хорошо знают друг друга

Видео было снято в Диснейленде. На нем влюбленная пара позирует для фотографии и целуется.

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Впоследствии девушка встает на одно колено и протягивает коробочку с кольцом. Ее бойфренд в тот момент расхохотался, а удивленная девушка не поняла причины. Но уже через мгновение все стало ясно – мужчина также встал на колено и вытащил из кармана кольцо. Выяснилось, что они оба готовили друг другу предложение.

Когда девушка увидела кольцо, то тоже рассмеялась. Уже даже прохожие не могли сдержать эмоций от этой пары.

Смотрите видео неожиданного двойного предложения руки и сердца:

В комментариях под видео пользователи отметили, что тот факт, что и парень, и девушка выбрали одинаковое место для предложения свидетельствует о том, что они действительно очень хорошо друг друга знают. Незнакомцы желали паре счастья и успешной семейной жизни.