Вони точно добре знають один одного

Відео було зняте у Діснейленді. На ньому закохана пара позує для фотографії й цілується.

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Згодом дівчина встає на одне коліно й простягає коробочку з обручкою. Її бойфренд у той момент розреготався, а здивована дівчина не зрозуміла причини. Та вже за мить все стало ясно – чоловік також встав на коліно і витяг з кишені каблучку. З'ясувалося, що вони обоє готували один одному освідчення.

Коли дівчина побачила каблучку, то теж розсміялася. Вже навіть прохожі не могли стримати емоцій від цієї пари.

Дивіться відео несподіваного подвійного освідчення:

У коментарях під відео користувачі зазначили, що той факт, що і хлопець, і дівчина обрали однакове місце для освідчення свідчить про те, що вони справді дуже добре один одного знають. Незнайомці бажали парі щастя та успішного сімейного життя.